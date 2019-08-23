هونج كونج تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

تستعد هونج كونج لموجة جديدة من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل، مع اقتراب تلك الاحتجاجات من الدخول في شهرها الثالث دون مؤشر على نهايتها.

ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون ليل الجمعة ليشكلوا سلسلة بشرية تعد تذكيرا بمظاهرة طريق البلطيق عام 1989 في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، احتجاجا على الحكم السوفيتي آنذاك.

وهناك خطط جارية لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار هونج كونج الدولي في وقت مبكر من صباح السبت. وكان ذلك المطار موقعا لاحتجاجات حاشدة الأسبوع الماضي، إلا أن أمرا قضائيا منع معظم المحتجين من العودة.

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ومن المقرر أن يتوجه المتظاهرون بعد ذلك إلى منطقة كوون تونج، شرقا في وقت لاحق من يوم السبت. ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرتين يوم الأحد.

وبدأت الاحتجاجات في 9 يونيو ضد مشروع قانون سيسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين، التي لديها نظام قانوني منفصل عن هونج كونج.

وكانت زعيمة هونج كونج، كاري لام، قالت أوائل هذا الأسبوع أنها منفتحة على "إطلاق منصة للحوار" مع المتظاهرين، رغم أنها لم تطرح سوى قلة من التفاصيل حول كيفية تنفيذ خطتها.

كما وعدت لام بإجراء دراسة تقصي حقائق حول عنف الشرطة ضد الاحتجاجات التي وقعت خلال الصيف.