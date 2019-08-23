مقتل 15 من مليشيا السراج وتدمير آلياتهم جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي، الخميس، مقتل 15 عنصرا من مليشيات حكومة الوفاق، وتدمير 12 آلية جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن عددا من المليشيات بينهم الإرهابي أسامة الجويلي ومرتزقة تشاديون ومليشيا يطلق عليها (فرسان جنزور) وكلها تابعة لحكومة فايز السراج تحاول منذ فترة تحشيد عسكري كبير للهجوم على قوات الجيش المتمركزة بمنطقة السبيعة جنوب العاصمة لقطع الإمدادات القادمة من ترهونة وتطويق المدينة الداعمة للجيش

وأوضح البيان أن "قوات الجيش الليبي استعدت لهم وسهلت تقدمهم وتم استدراجهم إلى أماكن تحت سيطرة نيران القوات المسلحة وصدرت الأوامر بإطلاق النار واستهدافهم فتكبّدت المليشيات خسائر فادحة في العناصر والعتاد، ولاذ الباقون بالفرار وسيطرت قواتنا على مراصدهم ومواقعهم التي كانوا يتمركزون فيها قبل قيامهم بالهجوم