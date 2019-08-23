السلطات الأميريكية تفتح جسر جورج واشنطن

عملت السلطات الاميريكية على فتح جسر جورج واشنطن، اليوم الجمعة، بنويورك بعد اغلاقه لساعتين، بعدما تاكدت قوات الامن انه لا يوجد خطرا على الامن القومى، حيث

أن الانبوب الذى تم الابلاغ عنه، لم يكن متفجرا وفقا لصحفية سي يى سى نيويورك

وصرحت مصادر امنيه انه تم

الابلاغ عن وجود قنبلة انابيب بجسر جورج واشنطن بنيويورك،واستدعت الشرطة فرقه مفخخه للمساعده فى التحقيقات.

وكما عملت قوات الامن على اغلاق حركة المرور بالجسر، نظرا لوجود باحتمال وجود قنبله متفجرة وفقا لصحفية سي بى سي نيويورك .