السلطات الروسية تفرج عن المعارض أليكسي نافالني

أفرجت السلطات الروسية عن المعارض أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، بعد ثلاثين يوماً على توقيفه لإطلاقه دعوات إلى التظاهر.

ونشرت كيرا يارميش الناطقة باسم نافالني، على موقع "تويتر"، صورتين له مبتسماً وهو يرتدي بنطالاً وقميصاً داكنين ويحمل حقيبة على كتفه.

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كان نافالني أوقف في نهاية يوليو الماضي في العاصمة الروسية موسكو مع تصاعد حركة الاحتجاج ضد انتخابات محلية يفترض أن تجرى مطلع سبتمبر المقبل.

ونافالني من المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم بسبب أحكام صدرت عليه. وقد نظم في السنوات الأخيرة أكبر التظاهرات. لذلك، صدرت بحقه أحكام بالسجن لفترات قصيرة.