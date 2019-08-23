رئيس البرازيل ينتقد ماكرون بسبب حديثه عن حرائق الأمازون

انتقد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن دعا الأخير إلى مناقشة اشتعال الحرائق في غابات الأمازون خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها بلاده.

وقال بولسونارو، عبر حسابه على "تويتر"، "يؤسفني أن يسعي الرئيس ماكرون إلى طرح قضية داخلية للبرازيل وبلدان الأمازون الأخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وأضاف أن "هذه النغمة المثيرة للعاطفة لن تحل المشكلة"، وأشار إلى أنه تم "استخدام صور مزيفة" في هذا السياق.

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وقال الرئيس البرازيلي "الحكومة البرازيلية ما تزال منفتحة على الحوار بناءً على البيانات الموضوعية والاحترام المتبادل".

وتابع "اقتراح الرئيس الفرنسي بطرح قضية تخص (دول) الأمازون في مجموعة السبع بدون مشاركة دول المنطقة يثير عقلية استعمارية ليست في محلها في القرن الحادي والعشرين".