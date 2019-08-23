اليابان تأسف لقرار كوريا الجنوبية إنهاء تبادل الاستخبارات العسكرية

أعربت اليابان، ايوم الجمعة، عن أسفها الشديد على قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاق مشترك لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن كوريا الجنوبية باتخاذها هذه الخطوة، تضر بالعلاقة القائمة على الثقة بين البلدين.

وكانت الحكومة في سول قد أعلنت، على نحو غير متوقع، أنها بصدد إنهاء اتفاقها مع طوكيو الذي تم إبرامه لتبادل المعلومات بشأن أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقال آبي إن التعاون المشترك مع الولايات المتحدة لن يتأثر، ودعا كوريا الجنوبية إلى "الوفاء بوعودها".

وبدأت العلاقات بين الجانبين تتوتر في أكتوبر الماضي، عندما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

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وأدى هذا الحكم إلى تصعيد نزاع تجاري تسبب في مزيد من التوتر في العلاقات.

بدوره، قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، إن على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني لأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها كوريا الشمالية.

وكانت حكومة آبي قد فرضت في أوائل يوليو الماضي، قيوداً على الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وإنتاج الهواتف الذكية.

كما وافقت اليابان في الثاني من أغسطس الجاري على خطط لحذف كوريا الجنوبية من قائمة بيضاء من الشركاء التجاريين الموثوق بهم، مما أثار احتجاجات من سول.

وأعلنت كوريا الجنوبية، بعد ذلك، عن خططها لخفض مستوى الوضع التجاري لليابان.