الإفراج عن المعارض الروسي نافالني

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أفرج عن المعارض أليكسي نافالني اليوم الجمعة، بعد ثلاثين يوما على سجنه لإطلاقه دعوات إلى التظاهر في إطار حركة احتجاج كبيرة تهز موسكو، كما قالت الناطقة باسمه.

وظهر نافالني في صورتين نشرتها الناطقة باسمه كيرا يارميش عبر “تويتر”، مبتسما وهو يرتدي بنطالا وقميصا داكنين ويحمل حقيبة على كتفه.

وكان نافالني أوقف في نهاية تموز في موسكو مع تصاعد حركة الاحتجاج على استبعاد مرشحين للمعارضة لانتخابات محلية يفترض أن تجرى مطلع أيلول المقبل.

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ونافالني من المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم بسبب أحكام صدرت عليه وأكد أن دوافعها سياسية. ونظم في السنوات الأخيرة أكبر التظاهرات ضد الرئيس فلاديمير بوتين لذلك صدرت بحقه أحكام بالسجن لفترات قصيرة.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام