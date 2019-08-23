بومبيو: عقوباتنا ضد إيران ستحقق نتائج كما نجحت مع حزب الله

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن عقوبات بلاده على إيران ستنجح تماما وتحقق نتائج كما حدث مع “حزب الله”. وأضاف بومبيو، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن إكزامينر” الأميركية، أن “واشنطن ستواصل بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عدم وصول شحنات النفط إلى أيدي الإرهابيين، بحيث تعرض حياة الأميركيين وأرواحهم للخطر في أي مكان في العالم”.

وأشار إلى ناقلة النفط “غريس 1″، موضحا أنها “مثال على الجهود الأميركية للحيلولة دون وصول شحنات النفط إلى الإرهابيين، إلى جانب مجموعة من العقوبات التي من شأنها حرمان المرشد الإيراني علي خامنئي من الأموال التي تستخدم في ترويع العالم”.

وتابع بومبيو: “لقد كنا فعالين إلى حد كبير في ذلك، ويمكننا أن نرى نتائج ذلك مع حزب الله اللبناني”. وقال وزير الخارجية الأميركي إن “العقوبات صممت من أجل انضمام إيران إلى المجتمع الدولي والتوقف عن القيام بحملات الاغتيالات في أوروبا، ووقف العمليات الإرهابية التي تنفذها أذرعها في المنطقة”، مجددا تأكيده أن بلاده “لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي”.

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المصدر روسيا اليوم