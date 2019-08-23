ماكرون: الحرائق في غابات الأمازون تمثّل أزمة دولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتبر الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنّ “​الحرائق​ في ​غابات الأمازون​ تمثّل أزمة دولية”، داعيا الى “مناقشة هذه المسألة الملحة بين أعضاء ​مجموعة السبع​ خلال القمة في بياريتس”. المصدر وكالات

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