واشنطن: العقاب لكل من يساعد ناقلة النفط الإيرانية

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أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات على كل من سيساعد ناقلة النفط الإيرانية في البحر المتوسط التي أفرجت عنها مؤخرا سلطات جبل طارق.
وقال المسؤول اليوم الخميس، “بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة”. وحذر المسؤول من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر.
أضاف “يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها”.
و تم الإفراج عن الناقلة الإيرانية بعد احتجازها لنحو خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.
المصدر روسيا اليوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.