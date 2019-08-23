بالفيديو: اغلاق جسر جورج واشنطن للاشتباه ‏بوجود قنبلة

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أغلقت السلطات الأميركية مساء أمس الخميس، جسر جورج واشنطن في ولاية نيويورك بسبب تلقيها تهديد بوجود قنبلة.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، عبر “تويتر” عن إغلاق جميع ممرات الجسر المزدوج، وهو أحد أكثر الجسور استخداما في العالم، في حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت غرينيتش.

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وحث دي بلاسيو المسافرين على البحث عن طرق بديلة. وفتحت السلطات منذ ذلك الحين المستوى السفلي للجسر، لكن المستوى العلوي ظل مغلقا في كلا الاتجاهين وأصبح من غير الممكن العبور من خلال هذا الممر الذي يربط نيويورك بنيو جيرسي فوق نهر هدسون.

المصدر روسيا اليوم