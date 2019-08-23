كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف تركي يطال مناطق الأكراد شمال حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية جب الدم شمال مدينة الباب من جهة، وقوات من مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في قرية كورهيوك شرقي مدينة الباب بريف حلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إن الاشتباكات جاءت تزامناً مع قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرى مرعناز والمالكية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال حلب.

وشهدت في الآونة الأخيرة، محاور في القطاع الشمالي من الريف الحلبي، اشتباكات متجددة بوتيرة متفاوتة بشكل شبه يومي، بين القوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، وفقاً للمرصد.