كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر يمنية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، صدت هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأكدت المصادر أن مجموعة من ميليشيا الحوثي الإيرانية حاولت مساء يوم الأربعاء الماضي، التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي مدينة "الصالح"، داخل مدينة الحديدة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الخميس.

وأفشلت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية كبيرة.