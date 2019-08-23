إصابة مستوطنين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة مستوطنين على الأقل بجروح متفاوتة في انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

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