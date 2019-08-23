تخلصي من سواد الرقبة بهذه الخلطة الطبيعية!

وما لا تعرفه هؤلاء هو أنه يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية تعمل على تبييض هذه المنطقة واعادة النضارة والجمال إليها.

ولهذا يمكن الاستفادة مثلاً من وصفة ملح البحر. وتحتوي على ملعقة طعام منه، ملعقة طعام من بيكربونات الصودا وملعقة طعام من زيت الزيتون.



تمزج المكونات الثلاثة جيداً في وعاء حتى الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

يطبق المزيج على منطقة الرقبة ويترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. بعد ذلك يتم غلسها بالماء البارد ويطبق عليها الكريم المرطب.

وللحصول على افضل نتيجة، اي على رقبة بلون فاتح، ينصح بإعادة تطبيق الوصفة مرة اسبوعياً.