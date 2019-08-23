ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمنفذ الشلامجة في البصرة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر الهيئة بمنفذ الشلامجة في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة نوع كرستال تقدر بـ 47 غم".

وأضافت الهيئة، أنه "تم ضبط المسافر من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر هيئتنا المتواجدين في صالة المسافرين الوافدين، وتم إحالة المسافر والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".