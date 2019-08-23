ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمنفذ الشلامجة في البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة بالبصرة.
وأضافت الهيئة، أنه "تم ضبط المسافر من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر هيئتنا المتواجدين في صالة المسافرين الوافدين، وتم إحالة المسافر والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
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