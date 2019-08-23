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ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمنفذ الشلامجة في البصرة

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة بالبصرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر الهيئة بمنفذ الشلامجة في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة نوع كرستال تقدر بـ 47 غم".

وأضافت الهيئة، أنه "تم ضبط المسافر من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر هيئتنا المتواجدين في صالة المسافرين الوافدين، وتم إحالة المسافر والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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