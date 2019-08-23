ملعب النجف الدولي يدخل مرحلة الصيانة تمهيداً لرفع الحظر عنه

رياضة 2019-08-23 | 08:58 253 مشاهدة وجه وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بتشكيل لجنة لاكمال نقوصات ملعب النجف الدولي، تمهيدا لرفع الحظر الدولي. وذكر الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "زيارتنا يوم أمس لمحافظة النجف العزيزة شهدت إطلاعنا بشكل مكثف، على وضع ملعب النجف الدولي، حيث تفقدنا مرافق الملعب التي تحتاج إلى عمليات صيانة حتى يلبي متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بغية اعتماده بشكل رسمي لاستقبال المباريات الدولية".



واضاف "اتفقنا مع محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري على تشكيل لجان مختصة لمتابعة الأعمال مع الشركة المنفذة لملعب النجف الدولي ومعالجة وإكمال النقوصات في مشروع الملعب لإكماله وإظهاره بصورة لائقة تمهيدا لرفع الحظر الدولي عن ملعب النجف".



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