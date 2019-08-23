شاهد رئيس الورزاء البريطاني يضع قدمه في وجه ماكرون ويخرق البروتوكول مجددا!

ربما يكون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتاج إلى شهر ليشرع في أولى رحلاته الخارجية، لكنه سريعا ما شعر وكأنه في "بيته" لدى زيارته قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، فوضع قدمه على طاولة كانت أمامه.

وصُور جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة، في حين شاهد ماكرون ما جرى وابتسم.

وجاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، وفق ما ذكرت "رويترز".

وسبق لرئيس وزراء بريطانيا أن خرق البروتوكول الملكي خلال لقائه الملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، الشهر الماضي، عندما تولى منصبه الجديد.

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