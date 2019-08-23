أبو سعيد: ما يحدث في العراق خطير ويًنذر بإنفجار

رأى مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الانسان ​هيثم ابو سعيد​ أن الغارات الحربية التي شنتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ وبمشاركة أربعة طائرات حربية للكيان "الإسرائيلي" ليس فقط إعتداء على السيادة العراقية وحسب، وإنما أمر أمني خطير جداً وغير مسبوق في الشكل. وحذر من التمادي بهذا المنهج الذي يتزامن مع إعادة نشر عناصر ل​تنظيم داعش​ تحت قيادة احد كبار مسؤولي حزب العراقي المنتشرين على مجمل الاراضي العراقية بغية الاستفادة من خبرات النظام السابق وضمان عودة ​حزب البعث​ من بوابة جديدة وبموافقة اميركية.

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