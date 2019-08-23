38 دولة تثبت مشاركتها في معرض دمشق الدولي والمساحات المحجوزة تتجاوز 100 ألف م2

ثبتت 38 دولة عربية وأجنبية مشاركتها في ​معرض دمشق الدولي​ بدورته الـ 61 وتجاوز إجمالي المساحات المحجوزة 100 ألف متر مربع بين مساحات مبنية ومكشوفة.

وأكد مدير المؤسسة العامة السورية للمعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني في تصريح لـ "سانا" أن دورة هذا العام ستشهد تميزاً ملحوظاً من حيث المشاركات الدولية والمساحات المحجوزة والمعروضات والقطاعات المشاركة.

واوضح الفاكياني أنه تم وضع اللمسات الاخيرة قبل ستة أيام من انطلاق فعاليات المعرض ووصلت التحضيرات إلى المرحلة النهائية، لافتاً إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من إنارة ولوحات دلالية ومرآب يتسع لـ 10 آلاف ​سيارة​ وتنظيم الدخول والخروج من بوابات مدينة المعارض وتأمين حركة انسيابية من ​طريق المطار​ وصولا إلى المعرض أو بالعكس وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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