قاديروف يجدد تأكيده على موقف الشيشان الداعم لسوريا بحربها على الإرهاب

جدد الرئيس الشيشاني ​رمضان قاديروف​ خلال لقائه في العاصمة غروزني وزير الأوقاف الدكتور ​محمد عبد الستار السيد​، التأكيد على موقف بلاده الداعم ل​سوريا​ في حربها على ​الإرهاب​.

وقدم الوزير السيد الشكر للرئيس الشيشاني والاتحاد الروسي عموماً على موقفهما الداعم لسوريا في حربها على الإرهاب وتحدث عن تجربة سورية في مواجهة التطرف.

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