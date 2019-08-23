افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا بان عناصر سرية اطفاء صيدا انقذوا عائلة سورية من الغرق مؤلفة من 5 أشخاص (أم وأربعة أولاد)، كانوا يسبحون في المسبح الشعبي، وهم بصحة جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انقاذ عائلة سورية من الغرق كانوا يسبحون في المسبح الشعبي بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.