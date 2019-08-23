نحاس: الأهم من التصنيف هو تغيير طريقة نهج الحكم في لبنان

رأى النائب ​نقولا نحاس​ ان "نحن ندفع تراكم دين وعجز السنوات السابقة،" مشيرا الى "ان هناك مشاكل بنيوية اساسية اهم من التصنيف الائتماني"، ودعا "الى تغيير طريقة النهج الحكم في ​لبنان​ للتخفيف من سلطة ​المحاصصة​."

وأكّد نحاس في حديث اذاعي ، "ان هناك عدم دراية في إدارة شؤون البلد، اما التصنيف فلا يغير اي شي."

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