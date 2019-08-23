ضاهر: المطلوب إعادة هيكلة الدولة ووقف الهدر والفساد

لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​تقرير​ S&P سيصدر اليوم على امل ان يعطى ​لبنان​ فرصة 6 اشهر قبل تخفيض التصنيف بانتظار موازنة 2020 حيث تعهد لبنان بتصحيح الخلل فيها وذلك بزيادة ال TVA الى 15 بالمئة وزيادة 5000 ليرة على ​البنزين​، في حين أن المطلوب إعادة هيكلة ​الدولة​ ووقف الهدر و​الفساد​ وإقفال المعابر غير الشرعية".

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