المراد توقع صدور الحكم في قضية تفجيري مسجدي السلام والتقوى قبل نهاية العام

اكد نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​، بمناسبة الذكرى السادسة لتفجيري ​مسجدي السلام والتقوى​، وهو وكيل بعض أهالي الشهداء والمتضررين من هذه الجريمة الارهابية، على "ان الملف يزخر بأدلة علمية ووثائق ومعطيات بين المسار التفصيلي الذي على اساسه اتخذ قرار التفجير، وتجسدت آليات تنفيذية".

وأشار مراد إلى أن "جلسة المرافعات ستعقد في نهاية شهر أيلول المقبل، كما توقع ان يصدر الحكم في هذه القضية، قبل نهاية هذا العام، متمنيا ان "يرسي الحكم فيها كل مقاصد العدالة و​القضاء​ على مفاهيم ​سياسة​ الإفلات من العقاب".