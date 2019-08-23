عبدالله:الدولة ستخسر اليوم معركتها الثانية مع الشركة المحمية بعيد دارة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "للمرة الثانية ستخسر ​الدولة اللبنانية​ معركتها القضائية مع الشركة المحمية والمحظية في عين دارة،اكان في شورى الدولة،أم في المحاكم الخارجية.الأولى 200 مليون ​دولار​، واليوم 400 مليون. افضل تعليق على ذالك،هو اللا تعليق".

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