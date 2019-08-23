الإستعدادات للأمتحانات العامة للدراسة الثانوية للدور الثاني

اعلنت وزارة التربية، اكمال الإستعدادات للأمتحانات العامة للدراستين المتوسطة والأعدادية للدور الثاني. وقالت في بيان، إنها أكملت إستعداداتها لأجراء الأمتحانات العامة للدراسة المتوسطة والأعدادية / الدور الثاني والتي ستبدأ صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من اب الحالي وحسب المواعيد التي حددتها الوزارة .



وبحسب المكتب الاعلامي فان اللجنة الدائمة للامتحانات واللجنة الساندة التي تتألف من عدت وزارات قد قامتا بالعمل المكلفة بهما ، حيث جهزت المراكز الأمتحانية بالمستلزمات الضرورية واللوجستية من اجهزة كشف الغش وتهيئة الخرائط وكذلك هيأت الأجواء المناسبة بالتعاون مع القوات الأمنية ووزارة الصحة والجامعات بالأضافة الى دائرة الكهرباء.



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