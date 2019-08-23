صحيفة إماراتية : فضائح الإرهاب القطرية تنكشف تباعاً داخل بلدان عديدة

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صحيفة إماراتية : فضائح الإرهاب القطرية تنكشف تباعا داخل بلدان عديدة

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قالت صحيفة البيان الإماراتية أن فضائح قطر في دعم الإرهاب داخل بلدان عديدة، تنكشف تباعاً، من قبل وسائل الإعلام العالمية والجهات التي لم تستطع الدوحة شراءها بأموالها، لذا لا يأتي من فراغ تصميم الدول الأربع المكافحة للإرهاب والمقاطعة لقطر،على تنفيذ مطالبها بتخلي الدوحة عن دعم الإرهاب.



وأضافت الصحيفة في إفتتاحيتها اليوم، "ها هو تقرير أمريكي نشرته مجلة «ذا فيدراليست» الأمريكية، يدعو الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بأن قطر دولة راعية للإرهاب، تقوم بتقديم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية، التي تهدد المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة" .. مشيرة إلى أن التقرير طالب التقرير الجهات الحكومية الأمريكية بالتوقف عن غض الطرف عن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

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وبحسب الإفتتاحية، يذكر التقرير العديد من الجهات الإرهابية التي تموّلها قطر، ومنها قيام الدوحة بإيواء 20 من مسؤولي حركة طالبان الأفغانية، وتقديم الدعم لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي بايعت تنظيم القاعدة. هذا بالإضافة إلى دفعها الملايين لتحرير رهينتين احتجزتهما ميليشيا حزب الله الإرهابية التابعة لإيران، ودعمها جماعة الإخوان المسلمين بمليارات الدولارات، وغيرها من الجهات.

وتؤكد الصحيفة أن فضائح قطر التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز»، بشأن دعم قطر للإرهاب في الصومال، والتي تناولتها العديد من المواقع ووسائل الإعلام العالمية بالصوت والصورة تكفي وحدها لفضح قطر في تمويلها الجماعات الإرهابية .

وأشارت الصحيفة أن دولة الإمارات قد اكدت أن تقرير «نيويورك تايمز» حول الوسيط والسفير القطري في الصومال يثبت علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب، ولا يمكن نفيه، ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع المقاطعة لقطر.