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أردوغان يواصل البلطجة: أنشطة التنقيب عن النفط بالبحر المتوسط لن تتوقف

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده لن تتوقف عن أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط شرقي المتوسط.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية في أنقرة، بأن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم الذي تدافع به عن حقوق الأتراك.

وأكد أن موقف القبارصة الروميين غير التوافقي سبب ظهور الأزمة القبرصية واستمرارها إلى يومنا هذا، حسب وكالة "الأناضول".

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وتابع: "إذا توصلت قبرص الرومية إلى أرضية صادقة وواقعية فإن الحل الذي ينتظره الجميع في الجزيرة سيتحقق".

وفرض الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو الماضي عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر في المنطقة الاقتصادية الخاصة في قبرص.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات بشأن إبرام اتفاق شامل بشأن النقل الجوي، وكذلك عدم عقد مجلس الشراكة ومزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.