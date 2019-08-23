ماكرون يستقبل ظريف في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

يستقبل الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الجمعة وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال قمة ​مجموعة السبع​ في نهاية الأسبوع، لمحاولة إنقاذ ​الاتفاق النووي​ المبرم مع ​طهران​.

وأعلن ماكرون أن اللقاء المقرر مع ظريف، سيسمح "باقتراح أمور" من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أُضعف بانسحاب ​الولايات المتحدة​.

وكان ماكرون قد تطرق إلى هذه المسألة في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال الأسبوع الحالي.