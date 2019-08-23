ماكرون يستقبل ظريف في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع، لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وأعلن ماكرون أن اللقاء المقرر مع ظريف، سيسمح "باقتراح أمور" من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أُضعف بانسحاب الولايات المتحدة.
وكان ماكرون قد تطرق إلى هذه المسألة في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال الأسبوع الحالي.
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