إسبر يعبر عن قلقه إزاء قرار سيول بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

أجرى وزير الدفاع جونغ كيونغ-دو محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي ​مارك إسبر​ لمدة 30 دقيقة صباح اليوم.

واوضح مسؤول ب​وزارة الدفاع​ الكورية الجنوبية للصحفيين إن الوزير إسبر أعرب عن قلقه إزاء قرار ​كوريا الجنوبية​ بإنهاء اتفاقية ​الأمن العام​ للمعلومات العسكرية "GSOMIA" مع ​اليابان​ خلال المكالمة الهاتفية.

وذكر المسؤول أن الوزير جونغ شرح لاسبر بالتفصيل خلفيات قرار ​الحكومة​ الكورية الجنوبية بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان ومن ضمنها ردود اليابان غير الصادقة على جهود كوريا الجنوبية المتعددة لحل القضايا العالقة.

وأضاف أن الوزير إسبر أعرب عن قلقه إزاء هذا القرار، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون الأمني بين الدول الثلاث.

يذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت يوم أمس الخميس أنها ستنهي اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية وسط قيود ​الصادرات​ التي فرضتها اليابان ضد كوريا الجنوبية ردا على قرار المحكمة العليا في سيول بشأن العمل القسري في زمن الحرب.