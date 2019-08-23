دفاع اليابان: قرار كوريا الجنوبية إنهاء التعاون الاستخباراتي مؤسف

لفت وزير الدفاع ​اليابان​ي تاكيشي إيوايا إلى ان قرار ​كوريا الجنوبية​ إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين البلدين أمر يدعو للأسف الشديد. ورأى انه "على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني لأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها ​كوريا الشمالية​". وكانت كوريا الجنوبية قد قالت أمس إنها قررت إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان مما أدى إلى زيادة التوتر بين سول و​طوكيو​ وسط خلاف بشأن دفع تعويضات‭‭ ‬‬للكوريين الجنوبيين الذين‭‭ ‬‬عملوا بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.

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