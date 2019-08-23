حزب المحافظين البريطاني يقترح رفع سن التقاعد الحكومي إلى 75 عاما

اشارت صحيفة "الغارديان" في مقال بعنوان "العمل حتى 75؟ قد لا يعيش الكثيرون ليصلوا ذلك العمر"، الى إن هيئة بحثية بارزة تابعة ل​حزب المحافظين​ اقترحت رفع سن التقاعد الحكومي إلى 75 عاما في خلال الـ 16 عاما القادمة.

واوضحت المؤسسة إن رفع سن التقاعد "سيدعم اللاقتصاد" بنحو 182 مليار جنيه استرليني ويحد من "التكاليف المتزايدة". ولفتت الصحيفة البريطانية الى إن هذا المقترح رؤية كابوسية تقول لهؤلاء الذين أمضوا بالفعل 40 عاما كادحين أن عليهم العمل خمسة أيام في الأسبوع وهم في السبعينات حتى يحصلوا على جسد سليم ومجتمع قوي.

ورأت أنها رؤية و​سياسة​ طبقية تماما، فمتوسط الأعمار، وبالتالي متوسط الفترة التي يعيشها الناس بعد التقاعد تختلف من منطقة إلى أخرى وتتحكم فيها عوامل طبقية واقتصادية.