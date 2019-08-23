اسحق: اذا لم تسلك آلية التعيينات الطريق الصحيح فالبلد متّجه للانهيار

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق ان "ما حصل في جلسة الحكومة أمس لجهة التعيينات أهم من نكث الوعود والاقصاء، فلم يتم سلك الطريق الصحيح بهدف وصول الاكفاء"، معتبرا انه "اذا لم تسلك آلية التعيينات الطريق الصحيح فالبلد متّجه الى الانهيار".
ولفت إلى انه "تم طرح اسماء المرشحين علينا لحظة التصويت وهذا أمر مؤسف"، مؤكدا انه "مقتنعون ان وجودنا في الحكومة يحاول القيام بشيء، ولحظة اقتناعنا أن وجودنا لا يؤثر فعندها كل شيء وارد".
وأضاف " اذا تم تعيين الاشخاص وفقا لانتمائهم السياسي فلن يكون هناك قضاء مستقل والامور ستتّجه اكثر الى الفساد".
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