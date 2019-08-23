أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ توقيف 125 مطلوبا أمس بتهم: المخدرات، سرقة، السلب واطلاق النار.كما أعلنت ضبط 958 مخالفة ​سرعة زائدة​ أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 125 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 958 مخالفة سرعة زائدة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.