سليم عون دعا القوات إلى العودة إلى الاتفاق: الاتهامات تزيد الأمور تعقيدا

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ إلى انه "قادمون على عدة تعيينات في الدولة"، سائلا "كيف سينطلق العمل إذا عند كل تعيين يحصل سنرضي الجميع؟". وأوضح انه "في كل دول ​العالم​ يحصل عند ​التعيينات​ آراء مختلفة تحسمها الأكثرية".

ورأى في حديث إذاعي انه "يجب أخذ عبرة من التعيينات التي حصلت أمس وتحسين العلاقات بيننا وبين ​القوات​ والعودة إلى الاتفاق"، لافتا إلى ان "وزير الخارجية جبران باسيل أبدى إيجابية كبيرة بالعودة إلى الاتفاق ونحن لم ننقلب على التفاهمات".

وشدد على ان "العودة إلى روحية الاتفاق والسير إلى الأمام هو الحل وليس توجيه الاتهامات والشكاوى التي تزيد الأمور تفاقما".

وأكد ان "هناك جدية كبيرة لدى الجميع ومتفائل بقدرة ​الحكومة​ وقدرتنا جميعا على أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ونحن لدينا الامكانيات والقدرة شرط توفر النوايا، اضعنا الكثير من الوقت والفرص وليس مسموحا اليوم ان نسير ببطء".