وصول وزير الخارجية التركي إلى لبنان

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عند الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، إلى مطار بيروت الدولي ، في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.
وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا عساكر وسفير تركيا هاكان تشاكل وعدد من أركان السفارة التركية في لبنان.
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