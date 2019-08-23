وصول وزير الخارجية التركي إلى لبنان

وصل وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ عند الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، إلى ​مطار بيروت الدولي​ ، في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة ​نجلا عساكر​ وسفير ​تركيا​ ​هاكان تشاكل​ وعدد من أركان ​السفارة التركية​ في لبنان.