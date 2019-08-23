نيويورك تايمز: الطيران الاسرائيلي شن غارة على مستودع للأسلحة في العراق

ذكرت صحيفة ​نيويورك تايمز​ الأميركية، أن ​اسرائيل​ شنت ضربة واحدة على الأقل على مستودع للأسلحة في ​العراق​.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط أن اسرائيل قصفت قاعدة تقع في شمال بغداد في تموز الماضي، بينما قال مسؤولان أميركيان أن الطيران الاسرائيلي شن عدة ضربات في العراق في الأيام الماضية الأخيرة.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها ​الحشد الشعبي​ العراقي، إلى ​انفجارات​ غامضة خلال تموز الماضي.

وقصفت اسرائيل مرات عدة أهدافا إيرانية في ​سوريا​. لكنها المرة الاولى التي تستهدف فيها قواعد عسكرية في العراق.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ​أبو مهدي المهندس​ المدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب عدائه للوجود الأميركي، اتهم ​القوات الأميركية​ الأربعاء بأنها "المسؤول الأول والأخير" عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".

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