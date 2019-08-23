"إنذار بقنبلة" يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك

أغلقت السلطات الأميركية جسر جورج واشنطن في ولاية نيويورك بسبب تلقيها تهديد بوجود قنبلة.
وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو عن إغلاق جميع ممرات الجسر المزدوج، وهو أحد أكثر الجسور استخداما في العالم، في حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت غرينيتش. وحث دي بلاسيو المسافرين على البحث عن طرق بديلة.
وفتحت السلطات منذ ذلك الحين المستوى السفلي للجسر، لكن المستوى العلوي ظل مغلقا في كلا الاتجاهين وأصبح من غير الممكن العبور من خلال هذا الممر الذي يربط نيويوركبنيوجيرسي فوق نهر هدسون.
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