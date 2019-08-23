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شملت تونس و المغرب ومصر و فرنسا ..الرئيس الجزائري يجري حركة واسعة في السفراء و القناصل

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أجرى الرئيس الجزائري  عبد القادر بن صالح  اليوم الخميس 22 أوت 2019 حركة واسعة في السلك الدبلوماسي بتعيين سفراء وقناصلة في عدة بلدان ومقاطعاتن بحسب ما نقله تلفزيون " النهار" : 

 

تعيين عبد العزيز بن علي الشريف سفير للجزائر بالمغرب 

 

تعيين عبد الله باعلي سفيرا للجزائر بفرنسا 

 

تعيين لعجوزي محند الصالح سفيرا للجزائر بمصر

 

تعيين ميلاط توفيق سفيرا للجزائر بإسبانيا 

 

تعيين السيدة ايوعلالن مونية قنصل عام ببرشلونة 

 

تعيين طواهرية عبد الكريم سفيرا للجزائر بدولة الإمارات 

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تعيين أحمد بوطاش سفيرا للجزائر بإيطال

 

تعيين عزوز بعلال سفيرا للجزائر بتونس

 

تعيين ميموني سفيان ممثلا للجزائر بالأمم المتحدة 

 

تعيين عبد الرحمان بن قراح سفيرا للجزائر بالمملكة المتحدة 

 

علي درويش سفيرا للجزائر بدولة النيجر 

 

مهيلة مسعود قنصل عام للجزائر بجدة  

 

قرين جمال سفيرا للجزائر بسويسرا

 

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