أجرى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم الخميس 22 أوت 2019 حركة واسعة في السلك الدبلوماسي بتعيين سفراء وقناصلة في عدة بلدان ومقاطعاتن بحسب ما نقله تلفزيون " النهار" : تعيين عبد العزيز بن علي الشريف سفير للجزائر بالمغرب تعيين عبد الله باعلي سفيرا للجزائر بفرنسا تعيين لعجوزي محند الصالح سفيرا للجزائر بمصر تعيين ميلاط توفيق سفيرا للجزائر بإسبانيا تعيين السيدة ايوعلالن مونية قنصل عام ببرشلونة تعيين طواهرية عبد الكريم سفيرا للجزائر بدولة الإمارات Advertisements تعيين أحمد بوطاش سفيرا للجزائر بإيطال تعيين عزوز بعلال سفيرا للجزائر بتونس تعيين ميموني سفيان ممثلا للجزائر بالأمم المتحدة تعيين عبد الرحمان بن قراح سفيرا للجزائر بالمملكة المتحدة علي درويش سفيرا للجزائر بدولة النيجر مهيلة مسعود قنصل عام للجزائر بجدة السعودية قرين جمال سفيرا للجزائر بسويسرا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شملت تونس و المغرب ومصر و فرنسا ..الرئيس الجزائري يجري حركة واسعة في السفراء و القناصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.