القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتكون فوق المعدلات السنوية، وخاصة في المناطقة الجبلية والداخلية من البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 21، صفد 32 – 21، طبرية 39 – 25، الناصرة 32 – 22، حيفا 33 – 26، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 21، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 40 – 28، بئر السبع 35 – 22، أم رشرش (إيلات) 42 – 28.
ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة، يوم غد السبت، فوق المعدلات السنوية بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.
ولا يتوقع أن يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة بعد غد الأحد، حيث تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.