حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتكون فوق المعدلات السنوية، وخاصة في المناطقة الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 21، صفد 32 – 21، طبرية 39 – 25، الناصرة 32 – 22، حيفا 33 – 26، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 21، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 40 – 28، بئر السبع 35 – 22، أم رشرش (إيلات) 42 – 28.

ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة، يوم غد السبت، فوق المعدلات السنوية بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ولا يتوقع أن يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة بعد غد الأحد، حيث تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.