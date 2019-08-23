أمريكا تلغي بيع نظام باتريوت لتركيا بسبب إس-400 الروسية

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أمريكا تلغي بيع نظام باتريوت لتركيا بسببإس-400 الروسية

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن عرض الولايات المتحدة ببيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا "أزيل من على الطاولة"، بعد قرار أنقرة شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.



وبدأت الولايات المتحدة عملية رفع تركيا من برنامج تصنيع الطائرة في أبريل/نيسان، بعدما قالت أنقرة إنها لن تتراجع عن شراء صواريخ إس-400، وزادت حدة التوتر في يوليو/تموز عندما تلقت تركيا الشحنة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية.

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وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا، خلافا لرفعها من برنامج إنتاج الطائرة إف-35.

وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سينتهي إذا مضت قدما في شراء الصواريخ الروسية.

وأضاف المسؤول "أبلغنا تركيا دائما أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيزال من على الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة إس-400، عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى".