الجمهورية: سلة من التعيينات بدأ تحضيرها تمهيداً لإقرارها قريباً

علمت "الجمهورية"، انّ "​التيار الوطني الحر​" استأثر بالأسماء المسيحية الثلاثة المعينة امس. واختار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ صديقه المحامي الياس مشرقاني، ونقيب المحامين السابق في طرابلس عبدالله الشامي، وهو والد مسؤول التيار في منطقة الضنية، والدكتور فوزات خليل فرحات من حركة "امل" وهو مستشار رئيس الجامعة اللبنانية حالياً. اما القاضي عمر حمزة فهو من انصار تيار "المستقبل".

وعلمت "الجمهورية"، انّ سلة من ​التعيينات​ بدأ تحضيرها تمهيداً لإقرارها قريباً، وتشمل: رئيس ​مجلس شورى الدولة​، رئيس هيئة القضايا والتشريع، رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​، المدّعي العام التمييزي، وهناك توافق حول القاضي ​غسان عويدات​، لكنه سيُطرح ضمن سلة تعيينات قضائية، وثمانية من مجلس اعضاء ادارة ​كهرباء لبنان​.