مصادر القوات للجمهورية: ما حصل بتعيينات المجلس الدستوري مؤسف جداً

أسفت مصادر "​القوات اللبنانية​" في حديث لـ"الجمهورية" لتراجع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عن وعودهما وتعهداتهما"، وذكّرت أنّه "بناءً على تعهداتهما شاركت القوات في الجلسة التي انتخب خلالها مجلس النواب حصته في ​المجلس الدستوري​، وأنها إقترعت لمصلحة لائحة الأسماء التي سبق أن تمّ التوافق عليها، وأن لولا مشاركتها لما توافر النصاب في جلسة الإنتخاب".

ورأت أنّ "ما حصل مؤسف جداً. إذ كان يجب الإقتراع لصالح مرشح "القوات" وفق الآلية التي اعتُمدت والتوافق الذي كان حاصلاً".