الرئيس البرازيلي: ماكرون يتصدى لحرائق الأمازون بعقلية إستعمارية

اعتبر الرئيس ​البرازيل​ي ​جاير بولسونارو​، أن نظيره الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ يملك "عقلية استعمارية" لحضه قمة ​مجموعة السبع​ التي تنعقد في ​فرنسا​ على تناول قضية ​حرائق الغابات​ في ​غابات الأمازون​.

ولفت الرئيس البرازيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "أن ماكرون يستغل مشكلة محلية بالنسبة للبرازيل ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، واصفا لهجة ماكرون بأنها تستخدم أسلوب الإثارة".

وكان ماكرون أعلن مساء امس، أنّ الحرائق في غابات الأمازون تمثّل "أزمة دولية"، ودعا إلى مناقشة "هذه المسألة الملحة" بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في بياريتس في نهاية هذا الأسبوع.

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