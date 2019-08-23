مسؤول يمني: توقف المواجهات في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك عن توقف المواجهات في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، موضحا ان "احترام النخبة للتحالف بقيادة السعودية والالتزام التام بالتهدئة والنظر في الحلول مع التحالف هو ما جعل النخبة تتوقف في شبوة والاكتفاء بالتأديب الذي حصل".
ورأى انه "في حال تكرار الاعتداء والتحشيد من حزب الإصلاح الإرهابي فلن نقف نتفرج التزام قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا وسيهب الجنوب كله لشبوة".
وأشار إلى أنه "بينما وفد المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي في السعودية تلبية للدعوة الكريمة، يفتعل من لايريد للزيارة النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها".
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