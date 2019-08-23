طنجة.. حريق يندلع في مستودع للعجلات ويخلق حالة رعب-فيديو

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، يوم الخميس، بطنجة، من السيطرة على حريق شب في مستودع للعجلات المتواجد بالقرب من ساحة الأمم.

وتشير المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ إلى أن الحريق تسبب في إحداث دخان كثيف غطى المناطق المجاورة لمكان الحريق، ما خلف حالة من الفزع لدى الساكنة، حيث همت عدد من الأسر رفقة أبنائها إلى مغادرة شققها بعد إصابتها باختناق.

العناصر الأمنية حلت بعين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحريق.