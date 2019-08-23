وفاة خمسة أشخاص في تدافع خلال حفل موسيقي بالجزائر

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن 5 قتلى سقطوا في تدافع خارج الملعب الذي يحتضن حفل مغني الراب الجزائري المغترب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم "سولكينع" في العاصمة الجزائرية. وأضافت أن العشرات أصيبوا بكسور متفرقة.
يذكر ان "سولكينغ" يحظى بشعبية كبيرة في الجزائر، بلغت أوجها عقب إصداره أغنية "لا ليبرتي" (الحرية) التي تحوّلت إلى أغنية للحراك الشعبي الذي اندلعت شرارته في 22 شباط".
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