خارجية كوريا الشمالية: مستعد,k للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية

أكد وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، أن بلاده مستعدة للحوار أو المواجهة مع ​الولايات المتحدة​ الأميركية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن هو تحذيره الوزير الولايات المتحدة من‭ ‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات ضد بلاده.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة النشاطات النووية لكوريا الشمالية عن كثب وهي ملتزمة بمواصلة المحادثات الدبلوماسية مع ​بيونغ يانغ​.

وأكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، أنه لا يثق بزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، مشددا على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه مع كوريا الشمالية بشأن نزع ​السلاح النووي​.