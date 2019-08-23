بولسونارو: ماكرون يتصدى لحرائق الأمازون بعقلية استعمارية

اعتبر الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​ أن "اقتراح الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ بأن تتم مناقشة قضية الأمازون خلال قمة ​مجموعة السبع​ بدون مشاركة دول المنطقة تستحضر عقلية استعمارية لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

ورأى الرئيس البرازيلي أن ماكرون يستغل مشكلة محلية بالنسبة للبرازيل ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، واصفا لهجة ماكرون بأنها تستخدم "أسلوب الإثارة".

وكان ماكرون أعلن أنّ ​الحرائق​ في ​غابات الأمازون​ تمثّل "أزمة دولية"، ودعا إلى مناقشة "هذه المسألة الملحة" بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في بياريتس في نهاية هذا الأسبوع.